MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τρίκαλα: Συνελήφθη 52χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη στα Τρίκαλα 52χρονος που οδηγούσε αυτοκίνητο μεθυσμένος και συγκρούστηκε με δίκυκλο.

Ο 52χρονος συνελήφθη εχθές (10/3) από αστυνομικούς του τμήματος τροχαίας Τρικάλων και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση, σύμφωνα με το trikalavoice.gr.

Το τροχαίο είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 20χρονος οδηγός της μηχανής και να διακομιστεί στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για τους υγειονομικούς κινδύνους από τη “μαύρη βροχή” στο Ιράν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή ο αστυνομικός που ενημερώθηκε με έναν χρόνο καθυστέρηση από το 424 ότι είχε καρκίνο

MEDIA NEWS 3 ώρες πριν

Συγκλονίζει η Ελένη Χατζίδου: “Με έχουν κλειδώσει σε γραφείο επιχειρηματία για να με στριμώξει και ούρλιαζα”

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Αιθιοπία: 30 νεκροί μετά από πλημμύρες στο νότιο τμήμα της χώρας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Ο Κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον ΠτΔ στο Προεδρικό Μέγαρο την Τετάρτη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τη θανατηφόρα παράσυρση 25χρονου από ΙΧ σε πεζοδρόμιο