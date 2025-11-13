MENOY

Τρία χρόνια στη φυλακή και πρόστιμο 3.000 ευρώ στον 63χρονο που βασάνιζε γάτες στη Δονούσα – Τα αγαπάω, είπε στη δίκη

THESTIVAL TEAM

Σε τρία χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ καταδικάστηκε ο 63χρονος κάτοικος Δονούσας που είχε εγκλωβισμένες 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης.

Ο 63χρονος οδηγήθηκε σε δίκη και εμφανίστηκε απολογητικός, ισχυριζόμενος πως «αγαπάει τα γατάκια και θέλει μόνο το καλό τους», σύμφωνα με το cyclades24.gr. Ο άνδρας οδηγείται πλέον στη φυλακή, δίνοντας τέλος στην υπόθεση που είχε προκαλέσει οργή και αγανάκτηση.

Το χρονικό

Η υπόθεση που οδήγησε σήμερα στην καταδίκη του κατηγορούμενου, είχε ξεκινήσει ύστερα από καταγγελίες φιλόζωων στη Δονούσα. Με εντολή του εισαγγελέα Αιγαίου οργανώθηκε επιχείρηση για τη σύλληψη του άνδρα. Αστυνομικοί του Τμήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων συνέλαβαν τον 63χρονο και στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε περιφραγμένο χώρο με κτίσματα που χρησιμοποιούσε, εντοπίστηκαν ζώα σε περιβάλλον που δεν πληρούσε τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις υγιεινής και φροντίδας.

Σε φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, απεικονίζονται οι γάτες που ζούσαν κλειδωμένες και υποσιτισμένες μέσα σε σκουπίδια. Ο 63χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές στο Μοσχάτο για αντίστοιχους λόγους.

