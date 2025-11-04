MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στην Ροδόπη: Νεκρός 64χρονος μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με μοτοποδήλατο – Συνελήφθη ο οδηγός του ΙΧ

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (3/11) στην επαρχιακή οδό της Ροδόπης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 52χρονος άνδρας συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε ένας 64χρονος άνδρας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής.

Σημειώνεται ότι ο 52χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σαπών.

Ροδόπη Τροχαίο δυστύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος “Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα” – Μέχρι πότε η εξαργύρωση των επιταγών

ΥΓΕΙΑ 13 ώρες πριν

Αμύγδαλα: 6 απρόσμενες παρενέργειες που προκαλεί η υπερβολική κατανάλωση

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ο Τραμπ απειλεί να κόψει τη χρηματοδότηση στη Νέα Υόρκη, αν εκλεγεί o δημοκρατικός υποψήφιος Ζόραν Μαμντάνι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έκανε την πρώτη γνωριμία με το προσωπικό της πρεσβείας – Δείτε φωτογραφίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Ανδρουλάκης κατά Τσίπρα: Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα one man show, με πεφωτισμένη ηγεσία που τη στηρίζει η διαπλοκή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ο Σπανούλης συνεχίζει στον πάγκο της Εθνικής – Η ανακοίνωση της ΕΟΚ