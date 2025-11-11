Τραγωδία στην Αχαΐα: Οι γιατροί προσπαθούσαν για 40 λεπτά να επαναφέρουν το αγοράκι που έπεσε από μάντρα στο κενό μαζί με έναν 25χρονο

Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες για την ασύλληπτη τραγωδία που σημειώθηκε στην Αχαΐα στην περιοχή Άγιος Νικόλαος Σπάτων νωρίτερα σήμερα Τρίτη (11/11). Ένα 3χρονο αγοράκι, έπεσε από μάντρα περίπου 2 μέτρων, τραυματίστηκε βαριά στο κεφάλι και λίγο πριν τις 8 το βράδυ κατέληξε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο Πατρών.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του tempo24.news, το αγοράκι έπαιζε με έναν 25χρονο, μακρινό συγγενή της οικογένειας, στην περιοχή αυτή στη δυτική Αχαΐα, πέφτοντας μάλιστα μαζί από τη μάντρα.

Το παιδί μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένο στο Καραμανδάνειο σε πολύ άσχημη κατάσταση. Οι γιατροί προχώρησαν σε άμεση διασωλήνωση, όμως το αγοράκι σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ για τουλάχιστον 40 λεπτά, δίχως όμως αποτέλεσμα.

Από την πτώση τραυματίστηκε και ο νεαρός, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» και συνελήφθη, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει το παιχνίδι που έπαιξε η μοίρα, στην τραγική οικογένεια, η οποία την ώρα του δυστυχήματος, βρισκόταν σε κοντινό χωράφι για αγροτικές εργασίες και το άτυχο παιδάκι ήταν υπό την εποπτεία του 25χρονου.

Στο Καραμανδάνειο προσήλθαν γονείς και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας, τα οποία λύγισαν στο άκουσμα του τραγικού μαντάτου.

Τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο το μικρού παιδιού, διερευνά η αστυνομία.