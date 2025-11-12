MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Ελεύθερος ο 25χρονος θείος του παιδιού μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο 25χρονος θείος του παιδιού στην Αχαΐα, όταν χτύπησε σε γωνία μπαλκονιού, ζαλίστηκε και έπεσε από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του το 4χρονο παιδάκι που κρατούσε στην αγκαλιά του, αφέθηκε ελεύθερος.

Μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο το μεσημέρι της Τετάρτης 12.11.2025, ο 25χρονος θείος του 4χρονου παιδιού που βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας από μεγάλο ύψος στην Αχαΐα, αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

Ο 25χρονος νοσηλευτόταν φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Αχαΐας «Ο Άγιος Ανδρέας» και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

