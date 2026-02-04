MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στη Γορτυνία: 67χρονος καταπλακώθηκε από τρακτέρ και τραυματίστηκε θανάσιμα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ενας 67χρονος έχασε τη ζωή του αφότου καταπλακώθηκε από τρακτέρ σε χωριό του δήμου Γορτυνίας, κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, το βράδυ της 3ης Φεβρουαρίου , ο άνδρας ανευρέθηκε καταπλακωμένος από τρακτέρ. Η ανεύρεσή του έγινε εντός αγροκτήματος. Οπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο 67χρονος είχε μεταβεί εκεί, για εκτέλεση γεωργικών εργασιών.

Την προανάκριση του περιστατικού διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τροπαίων. Όπως τονίζει η Αστυνομία, με αφορμή τα πιο πάνω, προέκυψε θανάσιμος τραυματισμός του 67χρονου.

