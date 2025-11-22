MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγικός τέλος στην επιχείρηση για τον εντοπισμό του 85χρονου στις Σέρρες – Βρέθηκε νεκρός (φωτο)

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα το πρωί ο 85χρονος κυνηγός που αγνοούνταν στις Σέρρες.

Ο άτυχος ηλικιωμένους βρέθηκε στην περιοχή του Καλόκαστρου, περίπου στις 8.30 από εθελοντές και πυροσβέστες, οι οποίοι από χθες πραγματοποίησαν μια μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν σημάδια εγκληματικής ενέργειας, και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Ο 85χρονος έφυγε με το μηχανάκι του το πρωί για κυνήγι. Δεν επέστρεψε ως το μεσημέρι, την ώρα που συνήθως επέστρεφε.

Ο γιος του ειδοποίησε το Αστυνομικό Τμήμα Νιγρίτας και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες από αστυνομία, πυροσβεστική και κατοίκους της περιοχής.

Δείτε τις φωτογραφίες του Χρήστου Ράμου, προέδρου της ΟΦΚΑΘ, η οποία συμμετείχε στις έρευνες:

