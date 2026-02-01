Τον πήγαν λιπόθυμο στο νοσοκομείο του Ρίου και συνελήφθη για κατοχή χασίς

Στο Νοσοκομείο του Ρίου μεταφέρθηκε το Σάββατο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 38χρονος, αλβανικής καταγωγής, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο.

Κατά τη διάρκεια της ιατρικής εξέτασης, εντοπίστηκε στο εσώρουχό του αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε 4,4 γραμμάρια χασίς, σύμφωνα με το tempo24.news.

Άμεσα ενημερώθηκε η Ασφάλεια Πατρών, άνδρες της οποίας προσήλθαν στο νοσοκομείο και προχώρησαν στη σύλληψή του.