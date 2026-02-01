MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τον πήγαν λιπόθυμο στο νοσοκομείο του Ρίου και συνελήφθη για κατοχή χασίς

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο Νοσοκομείο του Ρίου μεταφέρθηκε το Σάββατο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 38χρονος, αλβανικής καταγωγής, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο.

Κατά τη διάρκεια της ιατρικής εξέτασης, εντοπίστηκε στο εσώρουχό του αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε 4,4 γραμμάρια χασίς, σύμφωνα με το tempo24.news.

Άμεσα ενημερώθηκε η Ασφάλεια Πατρών, άνδρες της οποίας προσήλθαν στο νοσοκομείο και προχώρησαν στη σύλληψή του.

