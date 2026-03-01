Θρίλερ στον Κολωνό: Σε εξέλιξη οι έρευνες στο σπίτι της 31χρονης εγκύου, το έχουν κάνει φύλλο και φτερό οι αστυνομικοί

Συναγερμός έχει σημάνει από το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Κολωνού, όπου οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μια 31χρονη έγκυος γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή από τον σύντροφό της μέσα στο σπίτι της.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ, με τους άνδρες της αστυνομίας να βρίσκονται από νωρίς το πρωί της Κυριακής στο σπίτι του ζευγαριού, πραγματοποιώντας εξονυχιστική έρευνα. Το διαμέρισμα έχει αποκλειστεί, ενώ οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία και καταθέσεις, επιχειρώντας να ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου της γυναίκας.

Ο σύντροφος της 31χρονης προσήχθη και βρίσκεται υπό εξέταση από τις Αρχές από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το συμβάν, ενώ ανακρίνεται. Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από συγγενείς και γείτονες, προσπαθώντας να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων ωρών πριν από την τραγωδία.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα, η οποία βρισκόταν στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον σύντροφό της. Ο ίδιος φέρεται να ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τη γυναίκα.

Ήταν αγαπημένοι, δεν πιστεύω ότι ο 38χρονος την έχει πειράξει. Ήταν μαζί συνέχεια, τόνισε γειτόνισσα του ζευγαριού.

