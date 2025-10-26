MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Βροχή οι καμπάνες από την Τροχαία μέσα σε μία εβδομάδα – 137 για υπερβολική ταχύτητα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εκατοντάδες “καμπάνες” έπεσαν την τελευταία εβδομάδα από την Τροχαία σε οδηγούς, στη Θεσσαλονίκη, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Το 1/3 των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν ήταν για υπερβολή ταχύτητα!

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων, στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.


Στο πλαίσιο αυτό -σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ- κατά το χρονικό διάστημα από 17 έως 24 Οκτωβρίου 2025, αστυνομικοί της δίκυκλης τροχονομικής αστυνόμευσης πραγματοποίησαν πλήθος ελέγχων σε κεντρικούς οδικούς άξονες και βεβαίωσαν συνολικά 332 παραβάσεις.


Πιο αναλυτικά, βεβαιώθηκαν η εξής παραβάσεις:

  • 137 για υπερβολική ταχύτητα,
  • 5 για αυτοσχέδιους αγώνες,
  • 7 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,
  • 5 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
  • 4 για στέρηση κρατικών πινακίδων,
  • 10 για στέρηση σιγαστήρα εξάτμισης – θόρυβος,
  • 1 για μέθη,
  • 4 για παραβίαση σηματοδότη,
  • 23 για οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή και
  • 136 λοιπές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

“Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας”, διαμηνύει η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

