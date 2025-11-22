Θεσσαλονίκη: Του πήραν το δίπλωμα γιατί παραβίασε τον ΚΟΚ, συνέχισε να οδηγεί και συνελήφθη

Παραβίασε τον ΚΟΚ αλλά δεν έβαλε μυαλό, ένας 41χρονος στη Θεσσαλονίκη.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, τον να οδηγεί στερούμενος της άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για άλλη παράβαση του ΚΟΚ (υπέρβαση του ορίου ταχύτητας).

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνος.