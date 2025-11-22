MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Του πήραν το δίπλωμα γιατί παραβίασε τον ΚΟΚ, συνέχισε να οδηγεί και συνελήφθη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Παραβίασε τον ΚΟΚ αλλά δεν έβαλε μυαλό, ένας 41χρονος στη Θεσσαλονίκη.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, τον να οδηγεί στερούμενος της άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για άλλη παράβαση του ΚΟΚ (υπέρβαση του ορίου ταχύτητας).

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ελλάδα – Ρουμανία: “Εξαφανίζονται” τα εισιτήρια για τον αγώνα της Εθνικής μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 18 λεπτά πριν

Κανάρια Νησιά: Με τι αντικατέστησαν τις μπανάνες και απογείωσαν τις εξαγωγές τους

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Κ. Μακεδονία: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της έντονης βροχόπτωσης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Στ. Τσιτσιπάς: Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμα παρ’ ότι ισχυρίζεται ότι δεν οδηγούσε εκείνος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Τσακαλώτος κατά Τσίπρα: Συνεργασία δεν μπορεί να γίνει με έναν “πεφωτισμένο ηγέτη” που λέει στην αντιπολίτευση δεν τους κόβει και πρέπει να πάω εγώ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Iβάν Σαββίδης στους παίκτες του ΠΑΟΚ: Τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς