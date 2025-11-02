Θεσσαλονίκη: Ανήλικη κατέληξε στο Κέντρο Υγείας Διαβατών μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη 39χρονος

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα προχώρησαν στη σύλληψη ενός 39χρονου ημεδαπού, προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος ψιλικών, το βράδυ της Παρασκευής (31/10) στην περιοχή των Διαβατών Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 39χρονος διέθεσε προς πώληση τρία αλκοολούχα ποτά σε ανήλικη, η οποία κατανάλωσε τα ποτά και στη συνέχεια παρουσίασε έντονη αδιαθεσία. Η νεαρή μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Δέλτα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων. Η υπόθεση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.