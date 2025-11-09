Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος γιατί πούλησε τσιγάρα σε ανηλίκους – Δεκάδες έλεγχοι στην Καλαμαριά

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, η οποία υλοποιήθηκε βραδινές ώρες χθες (08-11-2025) έως και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (09-11-2025), στο Δήμο Καλαμαριάς, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Άμεσης Δράσης και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά (110) ανήλικοι.

Επιπλέον, ελέγχθησαν (10) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παράβαση του Νόμου για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ και συνελήφθη 36χρονος ημεδαπός, ως υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς είχε διαθέσει προς πώληση προϊόντα καπνού σε τρεις ανήλικους.

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.