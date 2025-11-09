MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος γιατί πούλησε τσιγάρα σε ανηλίκους – Δεκάδες έλεγχοι στην Καλαμαριά

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, η οποία υλοποιήθηκε βραδινές ώρες χθες (08-11-2025) έως και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (09-11-2025), στο Δήμο Καλαμαριάς, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Άμεσης Δράσης και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά (110) ανήλικοι.

Επιπλέον, ελέγχθησαν (10) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παράβαση του Νόμου για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ και συνελήφθη 36χρονος ημεδαπός, ως υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς είχε διαθέσει προς πώληση προϊόντα καπνού σε τρεις ανήλικους.

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 10 ώρες πριν

Ύπνος: Πόσο χρειαζόμαστε για να ξεκουραστούν οι μύες μετά από γυμναστική

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 10 ώρες πριν

Ειδικός προειδοποιεί για ένα κόλπο καθαρισμού του αυτοκινήτου που φαίνεται αβλαβές αλλά μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Δέσποινα Καμπούρη: Ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον Βαγγέλη Ταρασιάδη – “Είναι πολύς καιρός που δέχομαι πιέσεις”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Αχαΐα: Την Τρίτη απολογούνται οι ανήλικοι για την διακίνηση και χρήση ναρκωτικών σε σχολείο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Νέα διάσωση 31 προσφύγων και μεταναστών νότια της Γαύδου – Συνολικά 91 άτομα στο νησί