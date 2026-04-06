Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε εκκλησία στον Λαγκαδά – Επί τόπου η Πυροσβεστική – Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα όταν ξέσπασε φωτιά στην εκκλησία του Σωτήρος, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε στις 19:50, την ώρα που στο σημείο βρίσκονταν ιερέας και πιστοί, προκαλώντας ανησυχία σε όσους βρίσκονταν εντός και γύρω από τον ναό.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έσπευσε στο σημείο με δύο πυροσβεστικά οχήματα και πέντε πυροσβέστες.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της ενώ προκλήθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Χαλκιδική: Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονου στον Πολύγυρο

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Γιάννης Μπέζος: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνει ακρότητες, είναι μια ακρότητα που γίνεται λίγο αστεία μερικές φορές

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Τίνα Μεσσαροπούλου για Ιωάννα Τούνη: Από την αρχή έχει κρατήσει τα προσχήματα, αλλά βγήκε το Σάββατο με το baby doll

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Καραμπόλα πέντε οχημάτων με τραυματίες στο ύψος του κόμβου Κύμης στο ρεύμα προς Ελευσίνα – Δείτε βίντεο

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Δύσκολες ώρες για τον ευρωβουλευτή της ΝΔ, Μανώλη Κεφαλογιάννη – “Ήσουν μια σπουδαία κυρία”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 45 λεπτά πριν

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα είναι σε θέση να απορροφήσει το σοκ του πολέμου