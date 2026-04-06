Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε εκκλησία στον Λαγκαδά – Επί τόπου η Πυροσβεστική – Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα όταν ξέσπασε φωτιά στην εκκλησία του Σωτήρος, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε στις 19:50, την ώρα που στο σημείο βρίσκονταν ιερέας και πιστοί, προκαλώντας ανησυχία σε όσους βρίσκονταν εντός και γύρω από τον ναό.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έσπευσε στο σημείο με δύο πυροσβεστικά οχήματα και πέντε πυροσβέστες.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της ενώ προκλήθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.