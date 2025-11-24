Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 17.00, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα στην οδό Γιαννιτσών.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί ο αναβάτης και να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο.