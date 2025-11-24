MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 17.00, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα στην οδό Γιαννιτσών.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί ο αναβάτης και να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

