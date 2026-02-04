Θεσσαλονίκη: Παρίστανε τον λογιστή και ζήτησε κοσμήματα από γυναίκα για να σβηστεί δήθεν μεγάλο πρόστιμο

Ένας 17χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς επιχείρησε να ξαφρίσει χρυσαφικά και κοσμήματα από μία γυναίκα προσποιούμενος τον λογιστή. Μάλιστα οι αστυνομικοί τον έπιασαν στα πράσα την ώρα που θα παραλάμβανε τη λεία του!

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνεργός του 17χρονου τηλεφώνησε σε μία 59χρονη γυναίκα και παρίστανε τον λογιστή ενώ της ζήτησε να συγκεντρώσει χρυσαφικά και κοσμήματα και να τους τα παραδώσει προκειμένου να διαγράψει υποτιθέμενο μεγάλο πρόστιμο που είχε προκύψει σε βάρος της.

Η γυναίκα υποψιάστηκε πως κάτι δεν πήγαινε καλά και ζήτησε από συγγενικό της πρόσωπο να ειδοποιήσει τις Αρχές. Έτσι λοιπόν κατά την παραλαβή των χρυσαφικών, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 17χρονο.