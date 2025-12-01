Θεσσαλονίκη: Ουκρανή άλλαξε τις πινακίδες του ΙΧ με αυτοκόλλητο και αντιστάθηκε όταν πήγαν να τη συλλάβουν

Αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αποσκοπώντας στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων, στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, διενεργούν συστηματικά ελέγχους σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το προηγούμενο 24ωρο, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν 30χρονο Έλληνα καθώς διαπιστώθηκε να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης και 46χρονη από την Ουκρανία, η οποία διαπιστώθηκε ότι είχε παραποιήσει κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας με χρήση αυτοκόλλητου, ενώ σημειώνεται ότι κατά τη σύλληψή της αντιστάθηκε. Επιπρόσθετα, αστυνομικοί του Α.Τ. Παύλου Μελά συνέλαβαν 20χρονο Έλληνα διότι οδηγούσε μοτοσικλέτα, ενώ του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας σε προγενέστερο χρόνο για τροχονομική παράβαση.

Παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.