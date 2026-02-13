Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε δίκυκλο χωρίς δίπλωμα

Έναν 23χρονο συνέλαβαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Χθες το μεσημέρι τον τσάκωσαν, στην περιοχή της Θέρμης, να οδηγεί δίκυκλο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο, κατά παράβαση του Κ.Ο.Κ.. Ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή κας Εισαγγελέα.