Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε δίκυκλο χωρίς δίπλωμα
Έναν 23χρονο συνέλαβαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη.
Χθες το μεσημέρι τον τσάκωσαν, στην περιοχή της Θέρμης, να οδηγεί δίκυκλο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο, κατά παράβαση του Κ.Ο.Κ.. Ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή κας Εισαγγελέα.
