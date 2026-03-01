Θεσσαλονίκη: Μπαράζ συλλήψεων από την Τροχαία – Έτρεχαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, οδηγούσαν μεθυσμένοι και χωρίς δίπλωμα

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων (πεζών και οχημάτων), στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας προχώρησαν σε αυτόφωρες συλλήψεις ατόμων σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν:

από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, βραδινές ώρες χθες (28-02-2026) στο κέντρο της πόλης, 21χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί δίκυκλο, ενώ του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας τον Αύγουστο του 2025 από αστυνομικούς της ίδιας Υπηρεσίας για προγενέστερη παράβαση του Κ.Ο.Κ. και τις είχε αντικαταστήσει με άλλες παράνομες.

από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης/Βέλος, βραδινές ώρες της 28-02-2026 στην Π.Α.Θ.Ε. – ύψος κόμβου Λαχαναγοράς, 21χρονος ημεδαπός, καθώς κατελήφθη με συσκευή ελέγχου ταχύτητας – «RADAR», να οδηγεί επικίνδυνα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, κινούμενος με 177 χλμ/ώρα, αντί για 120 χλμ/ώρα.

Από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (01-03-2026) στο κέντρο της πόλης, 54χρονος ημεδαπός, καθώς κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης/Βέλος, πρώτες πρωινές ώρες της 01-03-2026 στην Π.Α.Θ.Ε. – ύψος κόμβου Λαχαναγοράς, 31χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στερούμενος αδείας ικανότητας οδήγησης η οποία του είχε αφαιρεθεί το Φεβρουάριο του 2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης για άλλη παράβαση.

Από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (01-03-2026) στο κέντρο της πόλης, 25χρονος ημεδαπός, ο οποίος διαπιστώθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.