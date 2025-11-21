MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Μία σύλληψη και 7 προσαγωγές για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών

Φωτογραφία: Intime
Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε χθες απογευματινές και βραδινές ώρες στοχευμένη δράση στην ευρύτερη περιοχή των οδών Γιαννιτσών, Αναγεννήσεως, Κωλέττη, Μοναστηρίου, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Χαλκηδόνος.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

  • Ελέγχθηκαν 108 άτομα και 7 οχήματα
  • Προσήχθησαν 7 άτομα
  • Συνελήφθη 1 άτομο για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών

Οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν ότι αντίστοιχες στοχευμένες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας των πολιτών.

