ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα από αφυγραντήρα – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενημερώθηκε στις 10:55. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Οι ένοικοι του διαμερίσματος πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν εγκαίρως, χωρίς να κινδυνεύσουν. Οι φλόγες προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές περίπου στο μισό διαμέρισμα. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η πυρκαγιά προκλήθηκε από βλάβη σε αφυγραντήρα.

Δείτε βίντεο του thestival από το διαμέρισμα:

Θεσσαλονίκη Πυροσβεστική Υπηρεσία

