Θεσσαλονίκη: Καθυστερήσεις στον Περιφερειακό μετά από τροχαίο – ΙΧ γλίστρησε σε πετρέλαιο και εξετράπη

Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης μετά από τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί.

Το τροχαίο έγινε λίγο πριν τις 07:00 στην εξωτερική περιφερειακή, λίγο την έναρξη της εσωτερικής. ΙΧ που κινείτο στο ρεύμα προς ανατολικά, γλίστρησε σε πετρέλαιο που έπεσε στο οδόστρωμα από φορτηγό, και εξετράπη της πορείας του.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές ενώ στο σημείο υπάρχουν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.