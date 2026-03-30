MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν κλοπές, απάτες και ληστεία – Δικογραφίες για 30 άτομα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Περιπτώσεις ληστείας, κλοπών και απατών που τελέστηκαν στη Θεσσαλονίκη κατάφεραν να εξιχνιάσουν αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Μετά από έρευνες κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες και σχημάτισαν δικογραφίες σε βάρος τους.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως σχημάτισαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες, σε βάρος τεσσάρων (4) δραστών (2 ημεδαπών και 2 αλλοδαπών), για τέσσερις (4) περιπτώσεις κλοπών, ήτοι (1) κλοπή Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, (1) κλοπή εντός αστικού λεωφορείου, (1) διάρρηξη οικίας και (1) διάρρηξη Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου. Τα παραπάνω αδικήματα τελέσθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τέλη Νοεμβρίου 2025 έως αρχές Μαρτίου 2026 και αφαιρέθηκαν, συνολικά, το χρηματικό ποσό των (250) ευρώ, (1) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και διάφορα προϊόντα συνολικής αξίας (2.100) ευρώ.

Επιπλέον, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου σχημάτισαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες, σε βάρος επτά (7) δραστών (6 ημεδαπών και 1 αλλοδαπού), για (1) περίπτωση ληστείας και τέσσερις (4) περιπτώσεις κλοπών, ήτοι (1) κλοπή από σούπερ μάρκετ, (2) διαρρήξεις οικιών και (1) κλοπή σε πυλωτή οικοδομής. Οι παραπάνω πράξεις τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από αρχές Φεβρουαρίου 2024 έως τέλη Ιουλίου 2025 και αφαιρέθηκαν συνολικά το χρηματικό ποσό των (6.130) ευρώ, διάφορα προϊόντα συνολικής αξίας (300) ευρώ, κινητά, ρολόγια και τραπεζικές κάρτες.   

Τέλος, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου σχημάτισαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες, σε βάρος δέκα εννέα (19) δραστών (17 ημεδαπών και 2 αλλοδαπών), για (18) περιπτώσεις κλοπών και (3) περιπτώσεις απατών με υπολογιστή. Οι παραπάνω πράξεις τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από μέσα Οκτωβρίου 2024 έως αρχές Νοεμβρίου 2025 και αφαιρέθηκαν συνολικά το χρηματικό ποσό των (8.643) ευρώ, (1) δίκυκλο, ηλεκτρονικές συσκευές, κοσμήματα-τιμαλφή, τρόφιμα-ποτά, συνολικής αξίας πάνω από (11.919) ευρώ, καθώς και κάρτες-προσωπικά έγραφα.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με τον θάνατο της 59χρονης μέσα στο διαμέρισμα – Είχε ζώνη δεμένη στον λαιμό της – Βίντεο και φωτο

ΚΑΙΡΟΣ 5 ώρες πριν

Καλλιάνος: Δύο τα χαμηλά βαρομετρικά που θα χτυπήσουν τις επόμενες ημέρες με καταιγίδες – Δείτε χάρτες με τα έντονα φαινόμενα

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Κωνσταντίνος Αργυρός: Τι είπε για πιθανή κουμπαριά με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Αθήνα: Μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων μέσα σε μισή ώρα σε Πατήσια, Ζωγράφου και Πολύγωνο: Έκαψαν 2 ΑΤΜ και ένα όχημα

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Τεχεράνη: Πύραυλος χτύπησε κτίριο του Al Araby TV και σταμάτησε ζωντανή μετάδοση – 10 τραυματίες

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 11 ώρες πριν

Ξεκινάει σήμερα ο πρώτος Κύκλος Masterclasses για το 2026 στο OK!Thess