Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν κλοπές, απάτες και ληστεία – Δικογραφίες για 30 άτομα

Περιπτώσεις ληστείας, κλοπών και απατών που τελέστηκαν στη Θεσσαλονίκη κατάφεραν να εξιχνιάσουν αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Μετά από έρευνες κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες και σχημάτισαν δικογραφίες σε βάρος τους.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως σχημάτισαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες, σε βάρος τεσσάρων (4) δραστών (2 ημεδαπών και 2 αλλοδαπών), για τέσσερις (4) περιπτώσεις κλοπών, ήτοι (1) κλοπή Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, (1) κλοπή εντός αστικού λεωφορείου, (1) διάρρηξη οικίας και (1) διάρρηξη Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου. Τα παραπάνω αδικήματα τελέσθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τέλη Νοεμβρίου 2025 έως αρχές Μαρτίου 2026 και αφαιρέθηκαν, συνολικά, το χρηματικό ποσό των (250) ευρώ, (1) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και διάφορα προϊόντα συνολικής αξίας (2.100) ευρώ.

Επιπλέον, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου σχημάτισαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες, σε βάρος επτά (7) δραστών (6 ημεδαπών και 1 αλλοδαπού), για (1) περίπτωση ληστείας και τέσσερις (4) περιπτώσεις κλοπών, ήτοι (1) κλοπή από σούπερ μάρκετ, (2) διαρρήξεις οικιών και (1) κλοπή σε πυλωτή οικοδομής. Οι παραπάνω πράξεις τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από αρχές Φεβρουαρίου 2024 έως τέλη Ιουλίου 2025 και αφαιρέθηκαν συνολικά το χρηματικό ποσό των (6.130) ευρώ, διάφορα προϊόντα συνολικής αξίας (300) ευρώ, κινητά, ρολόγια και τραπεζικές κάρτες.

Τέλος, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου σχημάτισαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες, σε βάρος δέκα εννέα (19) δραστών (17 ημεδαπών και 2 αλλοδαπών), για (18) περιπτώσεις κλοπών και (3) περιπτώσεις απατών με υπολογιστή. Οι παραπάνω πράξεις τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από μέσα Οκτωβρίου 2024 έως αρχές Νοεμβρίου 2025 και αφαιρέθηκαν συνολικά το χρηματικό ποσό των (8.643) ευρώ, (1) δίκυκλο, ηλεκτρονικές συσκευές, κοσμήματα-τιμαλφή, τρόφιμα-ποτά, συνολικής αξίας πάνω από (11.919) ευρώ, καθώς και κάρτες-προσωπικά έγραφα.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.