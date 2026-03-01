MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενοι τους λογιστές – 250.000 ευρώ η λεία τους

THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, συγκρότησαν ειδική ομάδα στο πλαίσιο διερεύνησης περιπτώσεων εξαπάτησης σε βάρος πολιτών, με αποτέλεσμα τη σύλληψη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 20χρονης εμπλεκόμενης και την εξιχνίαση τεσσάρων σχετικών περιπτώσεων.

Πρόκειται για αλλοδαπή σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για κακουργηματική απάτη κατά συναυτουργία και  εγκληματική οργάνωση.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, σε τέσσερις (4) περιπτώσεις (3 τετελεσμένες και 1 σε απόπειρα), άγνωστοι καλούσαν σε οικίες ηλικιωμένων και αφού συστήνονταν ως λογιστές, τους έπειθαν ότι είναι αναγκαία η επίσκεψη στην οικία τους από βοηθό τους, η οποία θα κατέγραφε το σύνολό των χρυσαφικών που διατηρούσαν. Στη συνέχεια εμφανιζόταν η συλληφθείσα η οποία αφού κατέγραφε τα χρυσαφικά, τεχνηέντως τα αφαιρούσε και αποχωρούσε από την οικία τους.

Τα ανωτέρω αδικήματα τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 13 Ιανουαρίου 2026 έως 27 Φεβρουαρίου 2026 στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και αφαιρέθηκαν συνολικά χρυσές λίρες Αγγλίας και κοσμήματα – τιμαλφή η συνολικά αξία των οποίων, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.

Η συλληφθείσα με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

