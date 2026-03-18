Θεσσαλονίκη: Έστησε σε σπίτι εργαστήριο παρασκευής συνθετικών ναρκωτικών – Χειροπέδες σε έναν 36χρονο

Στο πλαίσιο ερευνών για άτομο που φέρεται να προμηθεύεται διάφορες ουσίες από το εξωτερικό, τις οποίες επεξεργάζεται σε εργαστήριο που διατηρεί σε χώρο οικίας όπου διαμένει, παρασκευάζοντας συνθετικά ναρκωτικά και στη συνέχεια προβαίνει σε επιμέρους προώθηση και διακίνησή τους, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, εντόπισαν, χθες, το συγκεκριμένο εργαστήριο στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Ακολούθησε έρευνα του χώρου, παρουσία εκπροσώπου Δικαστικής Αρχής, κατά την οποία βρέθηκαν πλήθος συσκευασιών όπως φιάλες, σακουλάκια, πλαστικές και νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ουσίες σε μορφή υγρών και σκόνης, καθώς επίσης και εμποτισμένα χαρτάκια και δισκία, τα οποία σύμφωνα με αναγραφές επί αυτών, φέρονται να αποτελούν συνθετικά ναρκωτικά διαφόρων τύπων. Οι υπόλοιπες ποσότητες που εντοπίστηκαν, ενδεχομένως να αποτελούν συστατικά για την παρασκευή τους. Επιπρόσθετα, κατασχέθηκε σχετικός εξοπλισμός εργαστηρίου και το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ σχετιζόμενο με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Συνελήφθη άμεσα ο 36χρονος ένοικος, ο οποίος, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι κατασχεμένες ουσίες θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για περαιτέρω διερεύνηση.

