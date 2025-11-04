MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σώος π 14χρονος που είχε εξαφανιστεί από χώρο φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο

THESTIVAL TEAM

Αίσιο τέλος είχε σήμερα η περιπέτεια του Μοχάμεντ-Mohamed Αμποχόσσα-Abohossa, 14 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής. Ο ανήλικος εντοπίστηκε στην περιοχή του Σιδηροκάστρου από τις Αστυνομικές Αρχές και είναι καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του “Χαμόγελου του Παιδιού” το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής 2 Νοεμβρίου ο Μοχάμεντ-Mohamed (ον.) Αμποχόσσα-Abohossa (επ.), εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στη περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του στις 03/11/2025 και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

“«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Μοχάμεντ-Mohamed Αμποχόσσα-Abohossa, για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί”, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

