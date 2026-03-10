Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. για την παραβατικότητα στο κέντρο και στον Δήμο Δέλτα – Μία σύλληψη

Στοχευμένη αστυνομική δράση πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες της Δευτέρας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και καταστολή της παραβατικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε κεντρικά σημεία της πόλης, μεταξύ των οποίων η περιοχή γύρω από τον Ιερός Ναός Παναγίας Χαλκέων, η Πλατεία Αριστοτέλους, η Αγορά Βλάλη, καθώς και κατά μήκος της Οδός Εγνατία. Παράλληλα, αστυνομικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν και σε περιοχές του Δήμος Δέλτα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

Ελέγχθηκαν 102 άτομα και 9 οχήματα

Προσήχθησαν 9 άτομα

Συνελήφθη 1 άτομο για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών

Σύμφωνα με την αστυνομία, αντίστοιχες δράσεις και έλεγχοι θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα σε διάφορες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας.