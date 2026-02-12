Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν λούτρινα αρκουδάκια από ανθοπωλείο για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου – Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου τρία άτομα έβαλαν στο στόχαστρο ένα ανθοπωλείο και βούτηξαν… λούτρινα αρκουδάκια λίγες ημέρες πριν τον Άγιο Βαλεντίνο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1, οι δράστες πλησίασαν το κατάστημα τις πρώτες πρωινές ώρες, εκμεταλλευόμενοι την ησυχία της νύχτας. Ο ιδιοκτήτης του ανθοπωλείου είχε διακοσμήσει τη βιτρίνα με λούτρινα κουκλάκια και ρομαντικά στολίδια, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη γιορτή των ερωτευμένων.

Ανάμεσα στα τρία άτομα βρισκόταν και ένα ανήλικο κορίτσι, γεγονός που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό. Ο ιδιοκτήτης, όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, δήλωσε σοκαρισμένος, καθώς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι κάποιοι επιχείρησαν να αφαιρέσουν διακοσμητικά αντικείμενα μικρής αξίας από τη βιτρίνα του καταστήματός του.

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1 από τη στιγμή της κλοπής: