MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν λούτρινα αρκουδάκια από ανθοπωλείο για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου – Βίντεο ντοκουμέντο

|
THESTIVAL TEAM

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου τρία άτομα έβαλαν στο στόχαστρο ένα ανθοπωλείο και βούτηξαν… λούτρινα αρκουδάκια λίγες ημέρες πριν τον Άγιο Βαλεντίνο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1, οι δράστες πλησίασαν το κατάστημα τις πρώτες πρωινές ώρες, εκμεταλλευόμενοι την ησυχία της νύχτας. Ο ιδιοκτήτης του ανθοπωλείου είχε διακοσμήσει τη βιτρίνα με λούτρινα κουκλάκια και ρομαντικά στολίδια, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη γιορτή των ερωτευμένων.

Ανάμεσα στα τρία άτομα βρισκόταν και ένα ανήλικο κορίτσι, γεγονός που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό. Ο ιδιοκτήτης, όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, δήλωσε σοκαρισμένος, καθώς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι κάποιοι επιχείρησαν να αφαιρέσουν διακοσμητικά αντικείμενα μικρής αξίας από τη βιτρίνα του καταστήματός του.

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1 από τη στιγμή της κλοπής:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: 22χρονος επιτέθηκε και λήστεψε 20χρονο μέσα σε λεωφορείο – Του άρπαξε χρυσή αλυσίδα

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Σία Κοσιώνη: Σε νοσοκομείο για επανέλεγχο η παρουσιάστρια μετά την πνευμονία που πέρασε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ταυτοποιήθηκε ο συνεργός του 51χρονου Γεωργιανού που έκλεψε 11.000 ευρώ από διαμέρισμα στη Βέροια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Πλαίσιο για Γιώργο Γεράρδο: Για 57 συναπτά χρόνια βρισκόταν καθημερινά δίπλα στο αγαπημένο του δημιούργημα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Κερδίζει τη μάχη το κοριτσάκι που ανασύρθηκε από το σιντριβάνι στην Καλλιθέα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Χίος: Χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι την 19χρονη σύντροφό του και αναζητείται – Γνωστός στις αρχές ο δράστης