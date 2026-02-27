Θεσσαλονίκη: Δρομολόγιο τρόμου για οδηγό ταξί – Επιβάτες τον χτύπησαν και προσπάθησαν να τον ληστέψουν

Ένας 22χρονος ταυτοποιήθηκε ως ένας εκ των δραστών της άγριας επίθεσης που δέχθηκε οδηγός ταξί πέρυσι, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τον Μάρτιο του 2025 ο 22χρονος επιβιβάστηκε ως πελάτης σε ταξί, μαζί με συνεργό του, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη, πριν την αποβίβαση σε σημείο που υπέδειξαν στον οδηγό του οχήματος, τον ακινητοποίησαν και με χρήση βίας και απειλή μαχαιριών, προσπάθησαν, ανεπιτυχώς, να αφαιρέσουν χρήματα από το τσαντάκι του.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου ταυτοποίησαν τα στοιχεία του 22χρονου και σχημάτισαν δικογραφία εις βάρος του για την επίθεση στον οδηγό του ταξί.

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζονται προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία και του συνεργού του 22χρονου.