ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Δέκα συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Συνολικά δέκα άτομα συνελήφθησαν τις τελευταίες μέρες στη Θεσσαλονίκη για ηχορύπανση από καταστήματα.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, διενεργούν συστηματικούς ελέγχους για την εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των ορίων της στάθμης των θορύβων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από βραδινές ώρες της 06-02-2026 έως πρωινές ώρες σήμερα (09-02-2026) αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Κορδελιού -Ευόσμου, Τούμπας – Τριανδρίας και Πυλαίας – Χορτιάτη συνέλαβαν συνολικά δέκα (10) άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν, ως ιδιοκτήτες ή προσωρινά υπεύθυνοι, ηχητικά μέσα και ενισχυτές σε καταστήματα, κατά περίπτωση, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.

Παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς.

