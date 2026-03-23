Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε επτά άτομα για ηχορύπανση από καταστήματα

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Συνολικά επτά άτομα συνελήφθησαν τις τελευταίες μέρες στη Θεσσαλονίκη για ηχορύπανση από καταστήματα.

Ειδικότερα, αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, διενεργούν συστηματικούς ελέγχους για την εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των ορίων της στάθμης των θορύβων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από βραδινές ώρες της 18-03-2026 έως πρωινές ώρες χθες (22-03-2026) αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου, Πυλαίας – Χορτιάτη και Καλαμαριάς συνέλαβαν συνολικά επτά άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν, ως ιδιοκτήτες ή προσωρινά υπεύθυνοι, ηχητικά μέσα και ενισχυτές σε καταστήματα, κατά περίπτωση, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.

“Παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς”, διαμηνύει η Ελληνική Αστυνομία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Απογοητευτικός ο ΠΑΟΚ, έχασε με ανατροπή από τον Βόλο και μπαίνει ως 3ος στα πλέι οφ!

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Τέμπη: “Απόλυτη απαξίωση, δεν μπορεί να γίνει δίκη σε αυτή την αίθουσα” λέει η Καρυστιανού – Διεκόπη προσωρινά για να απομακρυνθούν οι κάμερες

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Σλοβενία: Το φιλελεύθερο κόμμα του πρωθυπουργού Γκολόμπ προηγείται της παράταξης του τραμπικού Γιάνσα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Λουτσέσκου: Το χειρότερο παιχνίδι μας τη φετινή σεζόν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Πρώτος, αήττητος και καλύτερος ο Ηρακλής – Κέρδισε με σκορ 3-1 την Αναγέννηση Καρδίτσας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Κόντης: Στόχος μας είναι και η 5η θέση, όχι μόνο το Κύπελλο