MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 65χρονο για παραβίαση των μέτρων για την ευλογιά – Έβοσκε κατσίκια έξω από την κτηνοτροφική μονάδα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας 65χρονος βοσκός συνελήφθη χθες σε περιοχή της Θεσσαλονίκης για παραβίαση των μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 65χρονος εντοπίστηκε πλησίον επαρχιακής οδού, να συνοδεύει, ως ποιμένας, για βοσκή κοπάδι με 200 περίπου κατσίκια, εξωτερικά της κτηνοτροφικής μονάδας όπου στεγάζονται, παραβιάζοντας με αυτό τον τρόπο τα μέτρα περιορισμού εξάπλωσης της ζωονόσου ευλογιάς.

Ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή κ. Εισαγγελέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Συνελήφθησαν 4 μέλη εγκληματικής ομάδας για τηλεφωνικές απάτες σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Πιερία – Λεία άνω των 140.000 ευρώ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Χιμένεθ: “Η ΑΕΚ είναι ίσως η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, το γήπεδό τους είναι καζάνι” λέει ο πρώην προπονητής του Άρη

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Δανάη Μπάρκα: Ο ξέφρενος χορός της στον Αλέξη Γεωργούλη, σε ρυθμούς “Είσαι το ταίρι μου” – Δείτε το βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Μερτς: Δεν θέλω ο πόλεμος να διχάσει το ΝΑΤΟ

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για ξεκινήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός το σαββατοκύριακο του Πάσχα αν την εφαρμόσει πράγματι η Ρωσία