Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 65χρονο για παραβίαση των μέτρων για την ευλογιά – Έβοσκε κατσίκια έξω από την κτηνοτροφική μονάδα

Ένας 65χρονος βοσκός συνελήφθη χθες σε περιοχή της Θεσσαλονίκης για παραβίαση των μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 65χρονος εντοπίστηκε πλησίον επαρχιακής οδού, να συνοδεύει, ως ποιμένας, για βοσκή κοπάδι με 200 περίπου κατσίκια, εξωτερικά της κτηνοτροφικής μονάδας όπου στεγάζονται, παραβιάζοντας με αυτό τον τρόπο τα μέτρα περιορισμού εξάπλωσης της ζωονόσου ευλογιάς.

Ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή κ. Εισαγγελέα.