Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί τσάκωσαν τρεις ανήλικους την ώρα που προσπαθούσαν να κλέψουν μοτοσικλέτα
Τρεις ανήλικοι Ρομά συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για έναν 17χρονο, έναν 14χρονο και έναν 13χρονο οι οποίοι εντοπίστηκαν στην περιοχή της Ιωνίας από πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, την ώρα που προσπαθούσαν να αφαιρέσουν δίκυκλη μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας 53χρονου ημεδαπού.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στην κατοχή των τριών αγοριών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία. Επιπλέον, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
