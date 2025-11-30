MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για την ανήλικη παραβατικότητα στον δήμο Νεάπολης – Συκεών

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στοχευμένη επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της ανήλικης παραβατικότητας πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με αστυνομικούς από τις υπηρεσίες Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Άμεσης Δράσης και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου (29/11/2025) έως τις πρώτες πρωινές της Κυριακής (30/11/2025), σε σημεία του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, όπου παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα ανηλίκων και αυξημένες ενδείξεις παραβατικών συμπεριφορών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης ελέγχθηκαν συνολικά 91 ανήλικοι, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 10 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με στόχο τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων αλλά και την καταγραφή σημείων συγκέντρωσης νεαρών ατόμων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση είχε ως βασικό σκοπό τη συλλογή στοιχείων και τη χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδέχεται να συνδέονται με περιστατικά παραβατικότητας. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν θα αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό νέων, στοχευμένων παρεμβάσεων σε περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα ανήλικης παραβατικότητας.

