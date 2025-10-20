MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ στην Καραμανλή – Βίντεο από το σημείο

|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/10) όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο επί της Λεωφόρου Κ. Καραμανλή.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου στις 6:10 κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το ΙΧ συγκρούστηκε με το αστικό λεωφορείο στο ύψος της συμβολής των οδών Κατσιμίδη και Καραμανλή, στο ρεύμα προς το κέντρο της πόλης.

Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνον υλικές ζημιές.

Τροχαίο ατύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

