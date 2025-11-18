Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές γυναίκες για λαθρεμπόριο τσιγάρων στον Προμαχώνα

Δύο αλλοδαπές γυναίκες συνελήφθησαν χθες, (17/11) στη συνοριακή διάβαση του Προμαχώνα, για μεταφορά μεγάλης ποσότητας λαθραίων τσιγάρων.

Οι γυναίκες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ενώ βρίσκονταν σε έλεγχο του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου του οχήματος στο οποίο επέβαιναν, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ότι οι δύο γυναίκες μετέφεραν 730 πακέτα τσιγάρων, συνολικού αριθμού 14.600 τεμαχίων, τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φόροι και δασμοί.

Η ποσότητα των τσιγάρων κατασχέθηκε από τις αρχές, ενώ το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δράστιδες κατασχέθηκε επίσης.