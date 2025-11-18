MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές γυναίκες για λαθρεμπόριο τσιγάρων στον Προμαχώνα

|
THESTIVAL TEAM

Δύο αλλοδαπές γυναίκες συνελήφθησαν χθες, (17/11) στη συνοριακή διάβαση του Προμαχώνα, για μεταφορά μεγάλης ποσότητας λαθραίων τσιγάρων.

Οι γυναίκες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ενώ βρίσκονταν σε έλεγχο του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου του οχήματος στο οποίο επέβαιναν, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ότι οι δύο γυναίκες μετέφεραν 730 πακέτα τσιγάρων, συνολικού αριθμού 14.600 τεμαχίων, τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φόροι και δασμοί.

Η ποσότητα των τσιγάρων κατασχέθηκε από τις αρχές, ενώ το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δράστιδες κατασχέθηκε επίσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Φαίη Σκορδά: Η ανάρτηση από την κλινική μετά την απουσία της από την εκπομπή “Buongiorno”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Κιλκίς: Συνελήφθη άνδρας που έκρυβε ναρκωτικά σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο του Ηρακλείου – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Καβγάς Δουδωνή-Καραμέρου: Σήμερα σχεδόν ντρέπεσαι να πεις ότι είσαι αριστερός – Είστε στη γραμμή Δρυμιώτη – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Σοκαριστικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Φορτηγό παρέσυρε πεζό και εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός, φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

ΟΗΕ: Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα προειδοποιεί για επιδείνωση της κρίσης πείνας