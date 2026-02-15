MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη άνδρας στη Φθιώτιδα που πυροβόλησε και σκότωσε σκύλο

Στη σύλληψη ενός άνδρα που πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο αδέσποτο σκύλο, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη δυτική Φθιώτιδα.

Ο άνδρας συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου μετά από έρευνες των αστυνομικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθείς φέρεται να πυροβόλησε νωρίτερα την ίδια ημέρα με κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα, και να τραυμάτισε θανάσιμα έναν αδέσποτο σκύλο στο σπίτι του. Όπως προέκυψε, το ζώο είχε περιθάλψει και φρόντιζε συγγενικό πρόσωπο του κατηγορουμένου.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση του κυνηγετικού όπλου, ενώ σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας. Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Σπερχειάδας.

