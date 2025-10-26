Συνελήφθη 55χρονος που είχε δώσει εντολή να πυροβολήσουν δύο εργαζόμενους στον Νέο Κόσμο το 2003
Μετά από αρκετές ημέρες ερευνών, βρέθηκε και συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη (23/10) 55χρονος που είχε κρυφθεί ώστε να μην μπει φυλακή μετά την καταδίκη του για ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Νέο Κόσμο.
Σύμφωνα με το newsit.gr, ο 55χρονος έχει καταδικαστεί για την απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Νέο Κόσμο σε κάθειρξη 13 χρόνων. Εκτός αυτού καλείται να πληρώσει και 1.500 ευρώ. Σε βάρος του εκκρεμούσε ακόμη μία ποινή φυλάκισης 1 χρόνου και 4 μηνών για ψευδή καταμήνυση.
Ο δράστης αναμένεται να βρεθεί πίσω από τα κάγκελα της φυλακής καθώς το 2003 είχε δώσει εντολή σε 4 άνδρες να πυροβολήσουν 2 υπαλλήλους επιχείρησης στον Νέο Κόσμος καθώς είχε προσωπικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη.
Οι δράστες εισέβαλαν στην επιχείρηση και πυροβόλησαν τα θύματα, τραυματίζοντάς τους στα πόδια.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
