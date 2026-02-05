Συνελήφθη 45χρονος αλλοδαπός στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” που επιχείρησε να εισάγει 32 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Στη σύλληψη ενός 45χρονου αλλοδαπού, ο οποίος επιχείρησε να εισάγει στην Ελλάδα περισσότερα από 32 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), προχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης η Αστυνομία στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας μετά από έρευνες για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών εντοπίστηκε ο 45χρονος, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούταν στην εισαγωγή κάνναβης (skunk) στην Ελλάδα, ο οποίος έφτασε αεροπορικώς στη χώρα μας από την Ταΐλάνδη.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην αποσκευή του στο χώρο των αφίξεων βρέθηκαν 31 νάιλον συσκευασίες, με συνολικά 32 κιλά και 600 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Επιπλέον, βρέθηκε και κατασχέθηκε συσκευή κινητής τηλεφωνίας. Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.