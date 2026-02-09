MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη 20χρονος στο λιμάνι Μυτιλήνης για παραποίηση εγγράφων και κατοχή ναρκωτικών

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 20χρονου αλλοδαπού, υπηκόου Συρίας, προχώρησαν τις χθες το μεσημέρι στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών  και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, σε συνεργασία με το τοπικό κλιμάκιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Σε βάρος του 20χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του Ν. 5038/2023 «Κώδικας Μετανάστευσης», του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα περί κατοχής πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και του Ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών».

Τον έπιασαν με τα… αυτοκόλλητα στα χέρια

Σύμφωνα με τις αρχές, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και διακριτική επιτήρηση, ο συλληφθείς εντοπίστηκε στον λιμένα Μυτιλήνης να κατέχει αυτοκόλλητα, τα οποία προορίζονταν για την παραποίηση δελτίων αιτούντων άσυλο άλλων προσώπων. Η παραποίηση είχε ως στόχο τη διευκόλυνση της ελεύθερης μετακίνησης των συγκεκριμένων ατόμων στο εσωτερικό της χώρας, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Κατά τη σωματική έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, καθώς και μία πλαστική συσκευασία με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), μικτού βάρους 0,40 γραμμαρίων.

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, το οποίο προχώρησε στην κατάσχεση των παραποιημένων εγγράφων, των ναρκωτικών ουσιών και μίας συσκευής κινητής τηλεφωνίας.

