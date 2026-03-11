Συμμορία πουλούσε “προστασία” σε πλανόδιους πωλητές και καταστηματάρχες σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία – Μέλη της εκμεταλλεύονταν γυναίκες

Εξαρθρώθηκε, μετά από πολύμηνη και αναλυτική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εκβίαση καταστηματαρχών, πλανόδιων πωλητών και άλλων ατόμων, σε περιοχές της Πιερίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν προχθές (9 Μαρτίου 2026) δύο άνδρες στη Θεσσαλονίκη 23 και 33 ετών και ένας 31χρονος σε περιοχή της Δράμας, με τη συνδρομή και αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και τα 2 αρχηγικά μέλη ηλικίας 31 ετών και οι 2, όπου ο ένας είναι έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας και ακόμα 4 μέλη, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Επίσης έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία 2 ημεδαπών ανδρών και 1 ημεδαπής γυναίκας, για – κατά περίπτωση – συνέργεια και ηθική αυτουργία σε εκβίαση.

Ειδικότερα, τουλάχιστον από το περασμένο καλοκαίρι τα 2 αρχηγικά μέλη συγκρότησαν και διεύθυναν εγκληματική οργάνωση, στην οποία εντάχθηκαν τα υπόλοιπα 7 μέλη, με σκοπό την κατ’ επάγγελμα διάπραξη εκβιάσεων κυρίως με την μορφή της «παροχής προστασίας» σε βάρος καταστηματαρχών και πλανόδιων πωλητών, αλλά και σε βάρος άλλων προσώπων, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις εκβίασης, αποσπώντας περισσότερα από 11.500 ευρώ.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι 2 συλληφθέντες στη Θεσσαλονίκη, από τις αρχές του 2025, εκμεταλλευόμενοι την ευάλωτη θέση 6 νεαρών γυναικών και χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση απειλές ή εκβιασμούς, προέβαιναν στη διαχείριση λογαριασμών τους σε διαδικτυακή συνδρομητική πλατφόρμα (onlyfans), αποκομίζοντας οικονομικό όφελος, μέρος του οποίου κατευθυνόταν σε αρχηγικό μέλος της οργάνωσης.

Επιπλέον προέκυψε ότι από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2025, ο ένας από τους παραπάνω συλληφθέντες, προήγαγε στην πορνεία κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία, μία από τις προαναφερόμενες γυναίκες.

Σε έρευνες που έγιναν στις οικίες των συλληφθέντων και στην οικία του αρχηγικού μέλους, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν – μεταξύ άλλων – και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των 9.635 ευρώ,

515 δολάρια Η.Π.Α. και 100 ελβετικά φράγκα,

μια συσκευασία με κάνναβη βάρους 2,1 γραμμαρίων,

μια μεταλλική σπάθα,

2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

κινητά τηλέφωνα και κάρτες sim.

Κατασχέθηκε και ένα όχημα που χρησιμοποιούσε το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης.

Επίσης εξακριβώθηκε η δράση και άλλης εγκληματικής ομάδας, όπου τον Μάιο και Ιούνιο του 2025, τα μέλη της απαιτούσαν εκβιαστικά χρηματικά ποσά από 2 πλανόδιους πωλητές σε παραλιακή περιοχή της Πιερίας, προκειμένου να τους επιτραπεί η συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο μελών της εγκληματικής ομάδας, όπου απαιτούσαν τα χρηματικά ποσά κατ’ εντολή ημεδαπού άνδρα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων των συνεργών τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή Κατερίνης.