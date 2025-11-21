MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σύλληψη 39χρονου αλλοδαπού στην Αθήνα – Κατηγορείται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται από την Τετάρτη (19/11) ένας 39χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές.

Η επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψής του πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Κατηγορείται για εμπλοκή σε διεθνές καρτέλ κοκαΐνης

Ο 39χρονος φέρεται να έχει ενεργό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση με έδρα το Βέλγιο, η οποία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης από χώρες της Νότιας Αμερικής προς την Ευρώπη. Παράλληλα, η οργάνωση κατηγορείται ότι διατηρούσε φυτείες κάνναβης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και επανατυποποίησης ναρκωτικών στο εξωτερικό.

Σύνδεση με κατάσχεση 500 κιλών κοκαΐνης στην Αμβέρσα

Το ένταλμα σύλληψης σχετίζεται με μεγάλη επιχείρηση των βελγικών αρχών τον Σεπτέμβριο του 2024 στο λιμάνι της Αμβέρσας, όταν εντοπίστηκε και κατασχέθηκε κοντέινερ που περιείχε 500 κιλά κοκαΐνης, ποσότητα που εκτιμάται ότι προοριζόταν για ευρωπαϊκές αγορές.

Στην Εισαγγελία ο συλληφθείς – Συνεχίζεται η έρευνα

Ο 39χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, όπου διατάχθηκε η κράτησή του έως ότου δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή του. Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές διωκτικές αρχές.

Ναρκωτικά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Προφυλακίστηκαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι – Αρνούνται τις κατηγορίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Έλ. Ράπτη: Συνάντηση με την Παρασκευή Σαλαβγιά στο υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Γαλάτσι: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε μετά από πρόσκρουση

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Λίβανος: Συνελήφθη από τον στρατό ο μεγαλύτερος βαρόνος ναρκωτικών στη χώρα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Η ΕΕΑ συνεδριάζει για την απόκτηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και σήμερα