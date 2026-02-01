MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Στο νοσοκομείο Χανιών άνδρας που μέθυσε και έπεσε από ύψος 5 μέτρων σε νυχτερινό κέντρο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε εσπευσμένα τα ξημερώματα της Κυριακής 1/2 γύρω στις 5:00 ένας άνδρας ο οποίος φέρεται να τραυματίστηκε μετά από πτώση.

Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, ο άνδρας φέρεται να διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο των Χανίων, όπου είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και την ώρα της αποχώρησής του φέρεται να ζαλίστηκε, να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε από ύψος σχεδόν 5 μέτρων.

Στο σημείο για παροχή βοήθειας κλήθηκε τόσο η Πυροσβεστική όσο και το ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ζωή του βρίσκεται εκτός κινδύνου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 23 ώρες πριν

Κ. Μακεδονία: Σε εξέλιξη τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Προβλήματα από τους θυελλώδεις ανέμους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

“Το τσάμπα πέθανε”: Αντιδράσεις με τις δηλώσεις της Αλεξοπούλου από τη ΝΔ για το κόστος στέγασης εκπαιδευτικών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Άδ. Γεωργιάδης: Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει καβγαδίσει μέχρι και με τον άνθρωπο που φέρνει τα νερά στη Βουλή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Μαρινάκης: Δεν θέλουμε διεκπεραιωτική αναθεώρηση, τα κόμματα του κέντρου να δείξουν αν έχουν αποβάλει το κακό παρελθόν του

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Επιστολή διαμαρτυρίας του ΠΑΟΚ σε UEFA για τις αποφάσεις της διαιτητικής ομάδας στο ματς με τη Λιόν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Κρήτη: Δέμα με ναρκωτικά ξεβράστηκε σε… παραλία