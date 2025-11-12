Στο κινητό του πατέρα Παρθένιου τα μυστικά του κυκλώματος με τα ναρκωτικά και τους μετανάστες – Ο ρόλος της 52χρονης που κινούσε τα νήματα

Το κινητό τηλέφωνο του παλαιοημερολογίτη ιερέα και YouTuber πατέρα Παρθένιου που συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες θεωρείται από τις Αρχές το «κλειδί» για την πλήρη αποκάλυψη του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και μεταφοράς μεταναστών που δρούσε σε όλη τη χώρα. Οι αρχές ετοιμάζονται να το «ξεκλειδώσουν» και να αναλύσουν τα δεδομένα του – μηνύματα, τηλεφωνικές επαφές και αρχεία – ώστε να εντοπίσουν τις διαδρομές των χρημάτων, τα πρόσωπα που βρίσκονταν πίσω από τις μεταφορές, αλλά και τους τελικούς αποδέκτες των φορτίων με κόκα και χασίς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το συγκεκριμένο κινητό, ένα παλαιού τύπου Nokia , χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για τις εσωτερικές συνεννοήσεις του κυκλώματος. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι μέσα σε αυτό «κρύβεται» το πλήρες δίκτυο επικοινωνίας, τα παρατσούκλια των μελών και οι πραγματικές ταυτότητες των συνεργών, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει «στην άκρη του νήματος» και πιθανώς να αποκαλύψει νέες, άγνωστες πτυχές της υπόθεσης.

Ο ρασοφόρος, που στο YouTube έδινε «ευλογημένες συμβουλές και συνταγές» και μιλούσε για πίστη και σωτηρία, φέρεται σύμφωνα με τη δικογραφία να συμμετείχε ενεργά στην εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κόκα και χασίς, εκμεταλλευόμενος το ράσο για να κινείται χωρίς υποψίες.

Μαζί με δύο ακόμη ιερείς, τον Α.Θ. και τον Δ.Μ., είχε αναλάβει τη μεταφορά, αποθήκευση και διανομή των ναρκωτικών, τα οποία πολλές φορές έκρυβαν μέσα στους ναούς που λειτουργούσαν στη Λιοσίων. Η τιμή πώλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, άγγιζε τα 35.000 ευρώ το κιλό για την κοκαΐνη και 2.500 ευρώ το κιλό για την ακατέργαστη κάνναβη. Η δράση τους εκτεινόταν από την Αθήνα έως τη Ρόδο και τη Θράκη.

Παράλληλα, τα μέλη του κυκλώματος είχαν αναλάβει και τη διακινηση μεταναστών με το ίδιο δίκτυο, ακολουθώντας «ασφαλείς» διαδρομές και έχοντας πάντα καθοδήγηση από την 52χρονη Α.Γ., η οποία φέρεται ως αρχηγός, και τον Ν.Λ., τον στενό συνεργάτη της. Χαρακτηριστική είναι η σύλληψη ενός από τους ιερείς στις 13 Σεπτεμβρίου 2025 στη Ροδόπη, όταν εντοπίστηκαν μέσα στο όχημά του έξι παράνομοι μετανάστες χωρίς χαρτιά.

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με επαγγελματισμό, διαθέτοντας αποθήκες, «καβάτζες» μέσα σε εκκλησίες, κώδικες επικοινωνίας και συσκευές παρεμβολής σήματος. Από τις έρευνες προκύπτει ότι για τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη σύλληψη των μελών της, στις 7 Νοεμβρίου 2025, προμηθεύονταν, νόθευαν και επανατυποποιούσαν ποσότητες ναρκωτικών τις οποίες διοχέτευαν στην αγορά με τεράστια κέρδη.

Ύστερα από μαραθώνια απολογία, ο πατέρας Παρθένιος και ένας ακόμη ιερέας κρίθηκαν προφυλακιστέοι και πέρασαν το κατώφλι των φυλακών. Μαζί τους προφυλακίστηκαν άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, ενώ ο γιος της φερόμενης ως αρχηγού της οργάνωσης αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του για πλημμέλημα αντίστασης κατά της Αρχής.

Η γυναίκα-εγκέφαλος του κυκλώματος

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί η 52χρονη Α.Γ. και δύο ακόμη μέλη του κυκλώματος. Η γυναίκα που φέρεται να κινεί τα νήματα του κυκλώματος, η 52χρονη Α.Γ., εμφανίζεται στη δικογραφία ως το «μυαλό» πίσω από τη διπλή εγκληματική δραστηριότητα, τη διακίνηση ναρκωτικών και τη μεταφορά μεταναστών, όπως αναφέρει το protothema.gr.

Χωρίς να προκαλεί υποψίες, διατηρούσε χαμηλό προφίλ ενώ στην πραγματικότητα συντόνιζε τις κινήσεις των συνεργών της, ορίζοντας ποιοι θα παραλάμβαναν τα «φορτία» με την κόκα και το χασίς και ποιοι θα αναλάμβαναν τις «διαδρομές» μεταφοράς μεταναστών από τον Έβρο προς την ενδοχώρα. Διατηρούσε στενή επαφή με τους τρεις ιερείς, μεταξύ των οποίων και ο πατέρας Παρθένιος, δίνοντάς τους οδηγίες για τις παραδόσεις και τις πληρωμές, ενώ όπως προκύπτει από τα στοιχεία της προανάκρισης είχε αναπτύξει δίκτυο συνεργών σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η ίδια συνελήφθη στις 7 Νοεμβρίου στο διαμέρισμά της στην οδό Νιρβάνα 61 στην Αθήνα όπου εντοπίστηκαν ποσότητες κάνναβης και αναμένεται να απολογηθεί ως αρχηγός του κυκλώματος που για μήνες δρούσε κάτω από τα ράσα.