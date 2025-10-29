MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Στις φλόγες αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στο Πολύγωνο Αττικής – Ζημιές σε οχήματα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην περιοχή του Πολυγώνου Αττικής.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία που έσπευσε στο σημείο και κατάφερε να θέσει την φωτιά υπό πλήρη έλεγχο πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια ή αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του protothema.gr, ζημιές προκλήθηκαν σε δύο αυτοκίνητα.

Το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Αττική

