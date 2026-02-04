Στη Θεσσαλονίκη ο Μ. Χρυσοχοΐδης – Καταγράφηκε μείωση των ληστειών, κλοπών και διαρρήξεων το 2025

Θετικό αποτύπωμα των στοχευμένων αστυνομικών δράσεων και της αυξημένης αστυνομικής παρουσίας στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης καταγράφουν τα στατιστικά στοιχεία απολογισμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, με μείωση της μεσαίας εγκληματικότητας που «ταλαιπωρεί» τους πολίτες, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος Γεώργιος Τζήμας παρουσίασε την αποτίμηση των δράσεων της Γ.Α.Δ.Θ στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, στην Αστυνομική Διεύθυνση, παρουσία του Γενικού Συντονιστή Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, Αντιστρατήγου Γεώργιου Παπαδόπουλου και άλλων Ανώτερων Αξιωματικών και Στελεχών της ΕΛ.ΑΣ.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη συνεχάρη τους Αξιωματικούς για την πολλή, τη συντονισμένη και αποτελεσματική δουλειά που έγινε προς όφελος των πολιτών, ενώ ζήτησε οι Υπηρεσίες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να πραγματοποιήσουν και αυτή τη χρονιά περισσότερες και επιπλέον συντονισμένες και στοχευμένες δράσεις. «Στόχος μας είναι να δρούμε πάντα προς όφελος της κοινωνίας και για την περαιτέρω ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών», τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Σε ό,τι αφορά στα απολογιστικά στοιχεία, με γνώμονα τον περιορισμό των παραβατικών συμπεριφορών και την επικράτηση της νομιμότητας, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ζωής των Θεσσαλονικέων, μεταξύ άλλων, μέσα στο 2025:

Πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.

Διενεργήθηκαν 2.267 εξορμήσεις σε περιοχές, όπου καταγράφονται επανειλημμένα περιστατικά εγκληματικότητας και αντικοινωνικών συμπεριφορών

Ενισχύθηκε η εμφανής αστυνόμευσης και κατ’ επέκταση η προληπτική δράση με συνεχή και έντονη δραστηριοποίηση των εποχούμενων και πεζών περιπολιών στους τομείς ευθύνης (σ.σ239 εποχούμενες και 40 πεζές)

Λήφθηκαν αυξημένα μέτρα για αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας, διαρκή επιτήρηση του οδικού δικτύου και έμφαση στη βεβαίωση «επικίνδυνων» παραβάσεων.

Μέσα από αυτές, αλλά και επιπλέον δράσεις στοχευμένης αστυνόμευσης, καταγράφεται μετρήσιμη μείωση, ιδιαίτερα, μάλιστα, σε αδικήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Ενδεικτικά, σημειώθηκε μείωση κλοπών – διαρρήξεων σε ποσοστό 33,87%, μείωση μικροκλοπών σε δημόσιο χώρο σε ποσοστό 33,11%, μείωση κλοπών σε ΜΜΜ σε ποσοστό 27,04% και μείωση των ληστειών σε ποσοστό 16,38%.

Η εντατικοποίηση των τροχονομικών ελέγχων και η αύξησή τους κατά 5,11%, λειτούργησε αποτρεπτικά, με αποτέλεσμα να σημειωθεί μείωση των τροχονομικών παραβάσεων κατά 15,89%, καθώς και μείωση του αριθμού των επικίνδυνων παραβάσεων. Ενώ, καταγράφηκε σημαντική μείωση κατά 30% στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, μέσα στο 2025 ενισχύθηκε σημαντικά η αστυνομική παρουσία – ειδικά με τις περιπολίες των ΟΠΚΕ- σε όλες τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης, διενεργώντας εκτεταμένους ελέγχους σε πολίτες και οχήματα. Ειδικότερα, διενεργήθηκαν 1.235.263 έλεγχοι και συνελήφθησαν 11.950 άτομα. Επιπλέον, η κοινωνική προστασία ενδυναμώθηκε με στοχευμένες παρεμβάσεις στους τομείς, όπως η ενδοοικογενειακή βία και η ανήλικη παραβατικότητα. Μάλιστα σε ό,τι αφορά στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αυξήθηκε σε ποσοστό 10,9% ο αριθμός των συλλήψεων.

Σε ο,τι αφορά στη στοχοθεσία για το 2026, όπως τόνισε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος Γεώργιος Τζήμας, «η αποτίμηση του 2025 αποτελεί τη βάση για τον σχεδιασμό της επόμενης περιόδου κι έτσι με γνώμονα τα δεδομένα και τις επιχειρησιακές ανάγκες καθορίζονται οι προτεραιότητες και ο χαρακτήρας των δράσεων των Υπηρεσιών μας για το έτος 2026, που περιλαμβάνονται στους εξής τρεις βασικούς πυλώνες:

Οργανωτικός εκσυγχρονισμός δια της διαρκούς εκπαίδευσης και της ορθολογικής αξιοποίησης προσωπικού και μέσων Περιβάλλον ασφάλειας για όλους μέσω της πρόληψης της μεσαίας εγκληματικότητας που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών Ενδυνάμωση της πρόληψης και της συνεργασίας με την κοινότητα».

Παράλληλα, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης έθεσε τους επιχειρησιακούς στόχους για την τρέχουσα χρονιά.

Ειδικότερα: