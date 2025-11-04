Στη δημοσιότητα τα στοιχεία σπείρας των δήθεν λογιστών που “έγδυναν” ηλικιωμένους σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν απάτες κυρίως σε βάρος ηλικιωμένων, με το πρόσχημα του δήθεν «λογιστή».

Συγκεκριμένα, όπως διακριβώθηκε, μέλη της συμμορίας, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα υποψήφια θύματά τους, προφασιζόμενοι τον «λογιστή» τους και με το πρόσχημα είτε της δήθεν καταγραφής των χρημάτων και κοσμημάτων που είχαν στην οικία τους, είτε της δήθεν διευθέτησης οικονομικής τους εκκρεμότητας, έπειθαν να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα σε συνεργούς τους -δήθεν συνεργάτες τους, που είχαν τον ρόλο του «εισπράκτορα».

Πρόκειται για τους:

(Επ.) ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑ (Ον.) Ιωάννη του Κωνσταντίνου, γεν. την 19-11-2000 στη Λάρισα:

(Επ.) ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Ον.) Χρυσοβαλάντη του Κωνσταντίνου, γεν. την 10-01-1984 στη Κόρινθο:

(Επ.) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ (Ον.) Μάριου του Ευαγγέλου, γεν. την 17-01-2000 στη Κόρινθο:

Χαρακτηριστική περίπτωση της μεθόδου παραπλάνησης και πειθούς που χρησιμοποιούσαν ήταν η εξαπάτηση ηλικιωμένης σε περιοχή της Ευρυτανίας, όπου την έπεισαν να παραδώσει σε μέλος της συμμορίας, κατά δήλωσή της, το συνολικό χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ και μία νάιλον συσκευασία με διάφορα χρυσαφικά-τιμαλφή, συνολικής αξίας 85.000 περίπου ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εξιχνιάστηκαν συνολικά, το χρονικό διάστημα από 05-09 έως 15-09-2025, τέσσερις περιπτώσεις απατών και δύο περιπτώσεις απόπειρας απάτης, σε περιοχές της Ευρυτανίας (1 απάτη και οι 2 απόπειρες), Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας και Ιωαννίνων.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις πράξεις της απάτης κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένης και σε απόπειρα, τελεσθείσα στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης από κοινού κατ΄ επάγγελμα, με ζημία που υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των εκατό είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000).

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση και ανίχνευση του προαναφερθέντος εγκλήματος και η ανάγκη άμεσης αποτροπής απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση προς αυτό, υπό το δεδομένο ότι δεν είναι δυνατή η επιλογή άλλων μέτρων λιγότερο επαχθών για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2237440351και 2237440360, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας.