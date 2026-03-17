Σοβαρό επεισόδιο και μπουνιές με ψαράδες στη λίμνη Πολυφύτου – Ερασιτέχνης ψαράς φέρεται να γρονθοκόπησε επαγγελματία

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
Σοβαρό επεισόδιο με μπουνιές μεταξύ ψαράδων στη λίμνη Πολυφύτου, προς την πλευρά της Καισαρειάς Κοζάνης, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης.

Όπως αναφέρει το kozanimedia.gr ένας επαγγελματίας ψαράς φέρεται, σύμφωνα με μαρτυρίες, να δέχθηκε επίθεση από ερασιτέχνη ψαρά, ο οποίος τον χτύπησε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα ο πρώτος να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

Αιτία του διαπληκτισμού φαίνεται πως ήταν το γεγονός ότι ο επαγγελματίας ψαράς είχε ρίξει τα δίχτυα του σε σημείο της λίμνης, με αποτέλεσμα η λογομαχία να καταλήξει στην επίθεση του ερασιτέχνη ψαρά, εναντίον του οποίου αναμένεται τις επόμενες ώρες να κατατεθεί μήνυση για βιαιοπραγία.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

