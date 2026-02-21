MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σορός άνδρα βρέθηκε στην θαλάσσια περιοχή του Ρίου – Εξετάζεται αν ανήκει στον αγνοούμενο ψαρά

Φωτoγραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σορός αγνώστου ατόμου εντοπίστηκε από Λιμενικούς στην θαλάσσια περιοχή του Ρίου.

Σύμφωνα με το patrapress.gr ερευνάται για το αν πρόκειται για τον αγνοούμενο ψαρά, τον οποίο αναζητούν οι Αρχές από και χτες το απόγευμα στην κοίτη του ποταμού Γλαύκου και την θάλασσα του Πάτραϊκού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

