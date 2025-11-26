Σοκαριστικό βίντεο από το Παγκράτι: Η στιγμή που ο 84χρονος οδηγός παρασύρει με μεγάλη ταχύτητα την 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της

Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι όπου έχασε τη ζωή της μία 75χρονη, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το protothema.gr.

Στο βίντεο φαίνεται η άτυχη γυναίκα να περπατάει μπροστά και από πίσω να ακολουθεί η ΑμεΑ κόρη της. Ξαφνικά και ενώ περνάει το δρόμο με μεγάλη ταχύτητα το αμάξι που οδηγούσε ο 84χρονος, χτυπάει ένα άλλο ΙΧ και πέφτει με φόρα πάνω στη γυναίκα και την κόρη της.

Το όχημα συνεχίζει την τρελή του πορεία χτυπώντας σταθμευμένα οχήματα μέχρι να ακινητοποιηθεί. Αμέσως στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ που παρέλαβε την ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και κατέληξε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 32χρονη ΑμεΑ κόρη της είναι πλέον μόνη της μιας και ο μοναδικός συγγενής που είχε να τη φροντίζει ήταν η μητέρα της.